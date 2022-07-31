الصدريون يحتلون البرلمان و«القضاء»

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بغداد- الوكالات: اقتحم أنصار التيار الصدري امس مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية خلال 4 أيام في حين دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى حماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة. وتدفق الآلاف من أنصار التيار الصدري منذ ساعات صباح امس إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، واجتاز المئات منهم جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء حيث مباني الحكومة والبرلمان والعديد من الهيئات الدبلوماسية؛ احتجاجا على جلسة محتملة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأعلن التيار الصدري، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه بينما رفع المتظاهرون مطالبهم الى «إسقاط الطبقة السياسية» فيما قام حشد منهم باقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى بعد محاصرته.

وخلال المظاهرات سقط عدد من المصابين، ولم يُعرف هل الإصابات كانت جراء الصدام مع قوات الأمن أم بسبب التدافع. وكان أنصار التيار الصدري قد هددوا بالتظاهر واقتحام البرلمان إذا عقدت الجلسة. وجاءت المظاهرة الحاشدة رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على محيط المنطقة الخضراء، حيث يقع مبنى البرلمان. وتأتي مظاهرات اليوم للتيار الصدري بعد 4 أيام من اقتحام أنصار التيار البرلمان العراقي؛ احتجاجا على إعلان الإطار التنسيقي الشيعي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

من جهتها، أكدت مصادر أمنية عراقية صدور أوامر مشددة بعدم التصادم مع المتظاهرين.

ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا المنطقة الخضراء، وسط بغداد، في وقت اندلعت مواجهات متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط 60 إصابة. وقال الكاظمي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» إنه وجه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين العراقيين، داعيا إياهم إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وأكد الكاظمي أن «استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة»، مشدداً على أن «القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام».

وحذر التيار الصدري من الاعتداء على المتظاهرين الذين يحتشدون وسط العاصمة العراقية، فيما استقبل مستشفى اليرموك عشرات الإصابات. وحمّل صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري الكتل السياسية مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين.

وقالت مصادر طبية إنه تسجيل عدد من الاصابات بين صفوف المتظاهرين من أنصار التيار الصدري أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأضافت أن الإصابات جاءت نتيجة إطلاق القنابل المسيلة للدموع ورش الماء على المتظاهرين. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها استقبلت نحو 60 إصابة من بين المتظاهرين. وفي السياق ذكرت مصادر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أنه لا جلسة مقررة للمجلس. وأضافت أن المجلس لم يحدد موعدا للجلسة القادمة حتى الآن، وكان من المقرر أن يتم تخصيص الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وفي سياق متصل قالت مصادر محلية إن أنصار التيار الصدري أغلقوا مكاتب تابعة لتيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد بسبب تصريحات الحكيم الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة والمظاهرات. وكان الحكيم قد قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفها بأصوات الفتنة، مؤكدا تمسك الإطار بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

