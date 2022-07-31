الحوار الوطني في مصر.. العفو عن 700 محكوم

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن 8 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن بينهم صحافي يساري وباحث شاب، بحسب ما أفاد أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على حسابه على موقع تويتر «عفو رئاسي عن 8 محكوم عليهم».

وأورد العوضي أسماء المشمولين بقرار العفو وبينهم الصحافي المصري اليساري هشام فؤاد الذي كان حكم عليه في نوفمبر العام الماضي بالسجن لمدة أربعة أعوام لاتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة». كما تضمنت قائمة العفو الباحث المصري الشاب أحمد سمير الذي حوكم وعوقب بالسجن ثلاث سنوات بالتهمة نفسها مطلع الشهر الحالي.

وعلق المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، على قرار الرئيس السيسى، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، بأنه اختصاص خوله له الدستور بالعفو عن بعض المحبوسين بعد التشاور مع مجلس الوزراء، وهم محبوسون بأحكام نهائية.

وأوضح رشوان أن المحبوسين على ذمة قضية التصرف فيهم للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، وليس من سلطة رئيس الجمهورية الإفراج عنهم. وأشار إلى أنه منذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى ووجود قرارات عفو رئاسي بعد إعادة فحص ملفات المحبوسين احتياطيا تجاوزوا 700 شخصاً تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي.

وتابع: «ده يفسح الطريق أكثر أمام الحوار الوطنى لكي يدور فى أجواء مريحة، والجميع يشعر بأن الدولة عندها اتجاه حقيقي لتوسيع المجال العام، ويستلزم سواء من الرئيس بإصدار قرار عفو أو النيابة العامة أو المحاكم فحص الحالات الموجودة لديها»، موضحا أنه بعد الإفراج عن زميلنا هشام فؤاد لا يوجد صحفيون محبوسون وهم أعضاء نقابة إلا 7 أشخاص، وبعض الممارسين للصحافة قد يكونوا 6 أو 7 أخرين.

