«الصحة العالمية»: إعلان مصر خالية من «فيروس C» قريباً

عربيات ودوليات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها ستشهر قريباً مصر خالية من فيروس سي،

موضحة أن الإجراءات بدأت. وقالت ممثلة المنظمة بمصر الدكتورة نعيمة القصير، إن مصر على قائمة الدول المتقدمة في القضاء على فيروس سي، وأن الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض المزمنة يعد إنجازاً كبيراً لمصر. وثمّنت نجاح مصر في التركيز على الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر والتوعية والمتابعة والرصد والعلاج.

جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفيروسات الكبدية نظمتها وزارة الصحة والسكان واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. وقالت القصير، إن تجربة مصر ثرية، و«في اليوم العالمي للفيروسات الكبدية نتكاتف ونوصل رسالة للكشف المبكر على المستوى المجتمعي وعلى أن نكون في 2030 شخصنا 90 % من مرضى الفيروسات الكبدية.

وأضافت: «نشجع على عمل الدراسات والبحوث في مجال الفيروسات الكبدية، وكانت المبادرة التي قامت بها مصر بمشاركة جميع هيئات الدولة، وكمنظمة نعمل مع وزارة الصحة والسكان على أن تستمر في الكشف عن المرضى وعلاجهم». وقالت إن 44 % من أطفال العالم حصلوا على تطعيم فيروس بي، ومصر وفرت تطعيم فيروس بي للجميع،

وللمولودين حديثاً، وهناك برامج لفئات مختلفة للوقاية من المرض، ومنذ عام 2010 كان يوجد 23

مركزاً متقدماً لتقييم مرضى الكبد ولزراعة الكبد، موضحة أن احتفالية هذا العام هي تعزيز الرعاية الصحية الأولية ومنع الوباء.

