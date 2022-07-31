سعيّد يرفض الانتقادات الغربية للاستفتاء الدستوري

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: اكد الرئيس التونسي قيس سعيد انه يرفض «أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي» في تصريحات جاءت بعدما أبدت عدة دول غربية مخاوفها بشأن الديمقراطية في تونس في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي في البلاد.

وبعد عام من إعلان سعيَّد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، طرح الرئيس التونسي دستورا جديدا هذا الأسبوع يمنحه سلطات أكبر بكثير وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري يوم الاثنين. وأكد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته على «استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني». وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على فيسبوك أن «لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب».

وكانت عدة دول غربية، ولا سيما الولايات المتحدة، قد عبرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس. وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية التونسية إنها استدعت ناتاشا فرانسيشي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأميركية بعد أن أصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيانا صحافيا أثار فيه المخاوف بشأن العملية الديمقراطية في تونس. وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية عثمان الجرندي أبلغ المسؤولة الأميركية بأن البيان يمثل «تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني».

