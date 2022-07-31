الإسرائيليون يتهربون من التجنيد... ويصفون الضباط بـ«الكلاب»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشف تقرير صحافي إسرائيلي أن العديد من الجنود الإسرائيليين حديثي التجنيد لا يريدون الاستمرار في الخدمة العسكرية والوصول إلى رتبة ضابط، واصفين حامل هذه الرتبة بقليل الاحترام، لدرجة أن الجنود يطلقون على الضباط وصف «الكلاب».

وتشير تقارير أخرى للإعلام الإسرائيلي إلى أن أكبر نسبة تجنيد في الجيش من الطائفة الدرزية لكن قانون قومية الدولة اليهودية سيجعل المتعاونين منهم مع الاحتلال بلا هوية وقيمة ووطن، وفقا لمحللين إسرائيليين كانوا قد عبروا عن استيائهم من عدم تكريم تل أبيب المقدم الدرزي في جيش الاحتلال محمود خير الدين. وكان خير الدين قد قتل عام 2018 في قطاع غزة بحسب تقارير للجيش الإسرائيلي ويضيف التقرير أن المقدم الدرزي أنقذ الجيش وإسرائيل لكنه بقي في عين إسرائيل جاسوسا غريبا ليست له أي قيمة.

وفي إسرائيل أيضا تتصاعد دعوات متطرفة لاغتيال قادة المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسهم قادة حركة المقاومة الإسلامية«حماس» وقد ظهر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون وهو يتفاخر بأن جيشه اغتال أبرز قادة حركة «حماس» مثل الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي معتبرا الاغتيالات الطريقة المثلى لردع المقاومة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، تساءل تلفزيون «مكان» الإسرائيلي عن التداعيات المحتملة في حال اغتيال قائد حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار الذي تحدى الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق باغتياله وسار مشيا على الأقدام في شوارع قطاع غزة.

