الأمم المتحدة : الطبقة السياسية في ليبيا تبحث عن المناصب بدل الانتخابات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكدت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في حوار مع قناة «العربية»، أنها كانت نبّهت إلى أن الطبقة السياسية في ليبيا تبحث فقط عن المناصب بدلا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.



وفي معرض تعليقها على الاحتجاجات التي كانت اجتاحت البلاد، قالت وليامز إن التظاهرات كانت ردة فعلٍ على عدمِ قدرةِ الطبقة السياسية على الاتفاقِ على الإطار الدستوري الضروري.

واتسعت دائرة الاحتقان والتهديدات المتبادلة بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومنافستها الداعمة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، في خطوة من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، رغم اتفاق هذه الأطراف على هدنة مؤقتة لتجنيب العاصمة طرابلس.

على صعيد آخر، أصدر القضاء الأميركي حكما ضد المشير خليفة حفتر يلزمه بدفع تعويضات لعائلات ليبية تتهمه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء. وكان القضاء الأميركي قد جمد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع، لكن تأجيله عجل بستئناف القضية رغم محاولة حفتر التمسك بحصانة لرئيس الدولة.