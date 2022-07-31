56 قتيلاً في فيضانات ضربت 21 محافظة إيرانية

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طهران- أبو ظبي- الوكالات: أعلنت السلطات الإيرانية، امس ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت 21 محافظة إلى 56 شخصا و18 مفقودا فيما اكدت الامارات وقوع 7 وفيات جراء السيول التي اجتاجت اجزاء من البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إرنا» عن مهدي ولي بور، رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية، امس قوله «توفي 56 شخصًا وفقد 18 آخرين جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة في البلاد». وأوضح أنه «جرى خلال الأيام الأخيرة تقديم المساعدة لـ 17638 مواطنا، وتم نقل 2500 شخص إلى أماكن آمنة، كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة».

وتابع «من يوم 23 يوليو الحالي حتى الآن اجتاحت السيول 21 محافظة بالبلاد وأكثر المحافظات تضررا من السيول مساء الجمعة كانت لرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري». والخميس، ذكرت تقارير إعلامية أن 18 شخصًا لقوا حتفهم جراء السيول الناجمة عن أمطار غزيرة في قرى محيطة بطهران، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة. وتواصل السلطات الإيرانية أعمال البحث والإنقاذ في الأماكن المتضررة. الى ذلك أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، العثور على 7 أشخاص من جنسيات آسيوية متوفين جراء السيول التي طالت بعض مناطق الإمارات وقال المتحدث باسم الوزارة العميد الركن دكتور علي سالم الطنيجي إن 80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول عادوا إلى منازلهم، مضيفاً أنه تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول. وأشار الطنيجي إلى أن «الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي».

وكانت شرطة الفجيرة قد أكدت تسجيل أضرار على مستوى المنازل في منطقتي الشرية وسكمكم، فضلاً عن تضرر بعض المركبات التي جرفتها السيول أو تعطلت بفعل الأمطار الغزيرة. واصدرت السلطات في الإمارات تحذيرات للسكان بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات مثل الوديان بسبب كثرة الأمطار التي هطلت منذ الأربعاء على إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

في السياق نفسه، وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزارة تنمية المجتمع بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية لمواقع إيواء مؤقتة.

