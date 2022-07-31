واشنطن: روسيا تعتزم مسح أوكرانيا من خريطة العالم

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن روسيا تعتزم تفكيك أوكرانيا «ومسحها من خريطة العالم بالكامل».

وأخبرت ليندا توماس- غرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تشهد دلائل متزايدة على أن روسيا تضع الأساس لمحاولة ضم جميع المناطق الشرقية الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك ومناطق خيرسون وزابورجيا بما في ذلك عن طريق تعيين «مسؤولين غير شرعيين بالوكالة في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بهدف إجراء استفتاءات زائفة أو مرسوم للانضمام إلى روسيا».

وقالت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «صرح حتى أن هذا هو هدف الحرب لروسيا». وقال لافروف أمام قمة عربية في القاهرة يوم الأحد إن هدف موسكو الأسمى في أوكرانيا هو تحرير شعبها من «نظامها غير المقبول» في إشارة على ما يبدو إلى أن أهداف حرب موسكو تتجاوز منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية في الشرق التي تضم دونيتسك ولوغانسك قال لافروف «سنساعد الشعب الأوكراني بالتأكيد على التخلص من النظام الذي يعد مناهضا للشعب ومعاديا للتاريخ على نحو مطلق».

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أمام مجلس الأمن، إن «اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا سيتم تنفيذه بالكامل». وقال «يجب ألا يكون هناك تهديد من هذه المرحلة لدونباس ولا لروسيا ولا للأراضي الأوكرانية المحررة، حيث لأول مرة منذ عدة سنوات يستطيع الناس أخيرًا أن يشعروا أنهم يستطيعون العيش بالطريقة التي يريدونها».

كما حذر بوليانسكي الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالمدفعية بعيدة المدى وراجمات صواريخ أرض - أرض من أنها تحول «خط الأمن المؤقت» أكثر نحو الغرب «وبذلك توضح بشكل أكبر أهداف وأغراض عمليتنا العسكرية الخاصة».

وهاجمت توماس غرينفيلد البلدان التي تقول «لا ينبغي أن يأتي أمن دولة ما على حساب دولة أخرى» متسائلة عما يصفون به «غزو روسيا لأوكرانيا». ولم تذكر أي دولة ولكن هذه وجهة نظر كررتها الصين مرارًا، بما في ذلك الجمعة من قبل نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ.

في غضون ذلك يترقب العالم تنفيذ اتفاق الحبوب الأوكرانية، وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أول محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف منذ اندلاع الحرب في وقت طالبت فيه أوكرانيا بتحقيق دولي في تفجير سجن أدى إلى مقتل العشرات.

وتتصاعد المخاوف بشأن إمكانية نجاح اتفاق الحبوب الأوكرانية في ظل استمرار التجاذبات بين أوكرانيا وروسيا ففي الوقت الذي تؤكد فيه كييف جهوزيتها لبدء نقل حبوبها إلى العالم، تقول موسكو إن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتزامن مع رفع القيود على حركة الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية.

بدوره، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري التجارة في البلدين، إن العالم بأسره يتوقع من روسيا أن تفي بالتزاماتها، وأن توقف حصار ميناء أوديسا وتسمح بمرور السفن المحملة بالحبوب. أما لافروف فقال إنه أبلغ بلينكن بتفاصيل اتفاق الحبوب الأوكرانية، مؤكدا أن الوضع معقد بسبب العقوبات وأن وعود واشنطن بإعفاء الإمدادات الغذائية الروسية لم تتحقق.

