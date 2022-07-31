«التايمز»: أميركا سئمت الحرب في أوكرانيا

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: ذكر مقال بصحيفة «تايمز» البريطانية أن الاقتصاد المتعثر، والانتخابات النصفية الوشيكة للكونغرس، والتوترات المتزايدة مع الصين؛ أمور تقوّض الدعم الأميركي للحرب ضد روسيا. واوضح المقال الذي كتبه الصحافي جيرارد بيكر أن الميزة العسكرية الحاسمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه بأوكرانيا ستكون عدم الثبات والصبر الضعيف والتعب العام لخصومه ولامبالاتهم. ومن نواح عديدة، يشير المقال إلى أن نتيجة الحرب كانت دائما سباقا بين استنزاف القوات الروسية واستعداد حلفاء أوكرانيا في «الناتو» لمواصلة إمداد كييف بالمواد والدعم السياسي. ولا تزال شجاعة الجيش والسكان المدنيين في أوكرانيا تثير الإعجاب المطلق. والسؤال المعروض الآن ما إذا كانت إرادة الفوز غير متكافئة، وما إذا كانت رغبة «الناتو» في دعم كييف محدودة بوقت، مضيفا أن المؤشرات ليست مشجعة.

ولفت الكاتب الانتباه إلى أن الصور من أوكرانيا كانت تثير انتباه الأميركيين والأوروبيين وتُبقي تلك الحرب على رأس اهتمام الجمهور، أما الآن وبعد ما يقرب من 6 أشهر ومع وجود أدلة وفيرة على تعثر الحرب يضطر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وسائل أكثر جاذبية من أي وقت مضى لجذب انتباه مواطني الغرب، الذين يتأثرون بشكل متزايد بمصاعبهم الخاصة. لكن وسائل زيلينسكي لم تعد تثير إلا السخرية والازدراء في بعض الأحيان.

وقال بيكر إن الرياح السياسية تتغير في واشنطن، حيث تقلل القضايا الملحة الأخرى من بروز الحرب بالنسبة لصانعي القرار السياسي.

وأصبح القلق الأساس هو أن الاقتصاد الأميركي ينزلق إلى الركود. حيث تقلص في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يونيو الماضي وفقا لبيانات جديدة، وهو الانكماش الفصلي الثاني على التوالي، وأصبح المناخ الاقتصادي يتدهور بسرعة. ومع التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 10%، فإن مستويات معيشة الأميركيين تتآكل بسرعة. وسترتفع أصوات من كانوا يجادلون بأن أميركا لا ينبغي أن تستمر في ضخ موارد هائلة في حرب بالوكالة على بعد 5 آلاف ميل.

وهناك أيضا التهديد المتزايد للصراع المباشر مع الصين. ورغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ أشهر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلا أن التوترات بين البلدين وصلت إلى ذروة جديدة.

