الإمام الحسين عليه السلام المثال والقدوة

إيمانيات

الإمام الحسين «عليه السلام» هو أبو عبدالله الحسين بن عليّ بن أبي طالب «عليه السلام»، ثالث أئمّة أهل البيت الطاهرين «عليهم السلام»، وثاني سبطَي رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، وسيِّد شباب أهل الجنّة، وريحانة المصطفى، وأحد الخمسة أصحاب الكساء، وسيِّد الشهداء، وأُمّه فاطمة «عليها السلام» بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم». كنيته: أبو عبدالله. وأمّا ألقابه فهي: الرشيد، والوفي، والطيِّب، والسيِّد، والزكي، والمبارك، والتابع لمرضاة الله، والدليل على ذات الله، والسبط. وأشهرها رتبةً ما لقّبه به جدّه «صلى الله عليه وآله وسلم» في قوله عنه وعن أخيه: « الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة». وكذلك السبط؛ لقوله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «حسين سبط من الأسباط».

الإمام الحسين «عليه السلام» مثال الإنسان الذي كان قلبه محبّاً للجميع، ويتَّسع للجميع، كان القلب الشّفوق والرّحيم حتى لأعدائه. كان مثال الإمام العابد الزّاهد المقبل على ربّه، يدعوه ويبكي من خشيته، نتعلّم منه العبادة الحقَّة والتقوى والخشية من مقام الله، إذ كانت سيرته المثال والقدوة في الطّهر والنّقاء والصّفاء، نتعلّم كيف نكون الطّاهرين في كلماتنا، فلا نقول إلّا قول الحقّ، والطّاهرين في قلوبنا، فلا نحمل فيه إلّا المحبّة والرّحمة، والطّاهرين في مشاعرنا وأنفسنا، فلا نحمل غلاًّ أو حقداً أو بغضاء أو نميمة أو باطلاً تجاه الآخرين، فأن تكون عاشقاً للحسين «عليه السلام»، معناه أن تكون عاشقاً للإسلام..

إنّ قضية عاشوراء هي قضية إنسانية، ونحن نتعرَّف إنسانية عاشوراء من خلال شعارات الإمام الحسين «عليه السلام» التي أطلقها في كربلاء. فقد كان «عليه السلام» يتطلّع إلى الإنسان كلّه، ويدخل إلى عمقه في إحساسه وقلقه على إنسانيته، وكان يخشى من الظّلَمة على إنسانية الإنسان.

كان الإمام الحسين «عليه السلام» قد جمع العدل على أشده، والفضيلة على أحسنها، والعلم على أوثقه، والمسؤولية على أتمها، فغدا بهذا الطرف الخيِّر الإنساني في صراعه مع الآخرين، الذين أكّدوا بأفعالهم وبأقوالهم بُعداً عدائياً عن العدل، وانعتاقاً من المسؤولية الإنسانية، وإعلان بالسوء والشرّ. ثورة الإمام الحسين «عليه السلام».. كانت من أجل الإنسانية جمعاء ضد التسلُّط والظلم. كانت حدث متجدد في تاريخ الإنسانية بأهدافها التحررية الهادفة لردم واستئصال التطلُّعات إلى الحكم الظالم والتسلُّط على رقاب الناس وضمان لمبدأ حرّية الإنسان وكرامته ومنحه حقّ الكلمة ليطالب بحقوقه والعيش بحياة كريمة بعيدة كلّ البُعد عن الذل والهوان تجسيداً للمبادىء النبيلة التي أرسى قيمها الإمام «عليه السلام» في ظل دولة تبشّر الإنسان بالقيم الإسلامية السمحاء مستوحاة من رسالة جدّه المصطفى «صلى الله عليه وآله وسلم».

ستظلّ الثّورة الحسينيَّة الصَّوت الهادر بالحقّ عبر الأزمان، تنادي كلَّ الناس وكلّ الأجيال ليلتحقوا بهذه المدرسة الجهاديّة الفريدة التي تعلِّم الصّبر عندما يستلزم الموقف الصبر، وتعلّم التّضحية عندما يستلزم الأمر ذلك، وتعلِّم الإباء والحرية كي يظلّ الإنسان حرّاً عزيزاً أمام كلّ الإغراءات.

عاشوراء فرصتنا الدائمة كي ننفتح على معانيها ورسالتها في صناعة الإنسان والحياة الكريمة، فلنقبل عليها بكلّ عقل ووعي، ولنكن فعلاً من طلاب مدرستها الفاعلين والمؤثّرين.

