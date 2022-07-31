مسلم بن عوسجة.. بطل الفتوح وفارس الجهاد

إيمانيات

منذ أن أشرق نور الاسلام عليه تغلغل في قلبه.. ومنذ أن صدح الرسول الكريم «صلى الله عليه وآله وسلم» بالدِّين الحق غرس حب أهل البيت «عليهم السلام» في جوارحه فحمل سيفه مجاهداً في سبيل الله مع المجاهدين وهم ينشرون ذلك النور الإلهي في الأرض ولم يكد يغمد سيفه حتى سلّه مرة أخرى في نصرة الحق المتمثل بأهل البيت «عليهم السلام» وبقي مجاهداً حتى تشرف بالشهادة بين يدي سيِّده الإمام الحسين «عليه السلام».

كان مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي من أعيان الشيعة في الكوفة وكان صحابياً جليلاً. وكان مسلم إضافة إلى شجاعته في ساحات الجهاد في سبيل الله موصوفاً بالنُسك والعرفان وقراءة القرآن ومن المتهجدين بالأسحار ومن عبّاد أهل الكوفة.

كان مسلم ممن كتب إلى الإمام الحسين «عليه السلام» يستحثه على القدوم وعند مجئ مسلم بن عقيل «عليه السلام» إلى الكوفة مبعوثاً من الحسين «عليه السلام» كان مسلم بن عوسجة يدعو له ويأخذ البيعة من الناس للإمام الحسين «عليه السلام».

وصل مسلم بن عوسجة إلى كربلاء ليكون من ضمن الأصحاب الذين عناهم الإمام الحسين «عليه السلام» بقوله «اني لم أجد أصحاباً خير من أصحابي»، نعم لم ولن يشهد التاريخ وفاءً مثل وفاء أصحاب الإمام الحسين «عليه السلام» ولاتضحية مثل تضحيتهم حينما فدوه بنفوسهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود.

وعندما قال لهم الحسين «عليه السلام» «إنّ القوم يطلبوني ولو أصابوني للهو عن طلب غيري وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً ثم لياخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي» قاموا إليه باجمعهم وقالوا بأنّهم لن يتركوه حتى يتفانوا دونه وصمموا على ذلك.

وكان ممن قام بطلنا مسلم بن عوسجة الذي قال «أنحن نخلي عنك ولم نعذر إلى الله في أداء حقك أمّا والله لا أبرح حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائماً بيدي ولا أفارقك ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك»، وكان عند عهده وصدق قوله جهاده وشهدت له شجاعته وتخلدت في ثرى الطف مواقفه وترددت في ذاكرة التأريخ ارجوزته:

إن تسألوا عني فاني ذو لبد* وان بيتي في ذرى بني أسد

فمن بغاني حائد عن الرشد* وكافر بدين جبار صمد

