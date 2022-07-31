محبة الأصدقاء

إيمانيات

الحب هو الصلة الأولى بين العبد وبين ربه، وهو العلاقة المتينة بين الإنسان وبين دينه. فيلزم أن تكون الصلة بين المسلمين ظلاً لذلك الحبّ وقبساً من ذلك النّور فإنّ «من حب الرجل دينه حبه أخاه» كما يقول الإمام الصادق «عليه السلام» ومن حب الشيء حب جميع آثاره.

وليس الحب شيئاً يكال جزافاً بالمكاييل ولا ينشأ مصادفة من غير سبب، يحب الإنسان ربه لأنّه المنعم الذي أوجده بعد العدم. ثمّ كمله بعد النقص وهداه الضلالة، ولأنّه الكامل المطلق الذي يجب أن يحب لأنّه كامل. ويحب الإنسان دينه لأنّه الطريق الذي يصل به إلى السعادة والوسيلة التي تضمن له الفوز بالخير الأعلى. ويحب الإنسان أباه لأنّه سبب وجوده وهو الكافل لتربيته. ويحب المسلم أخاه المسلم لأنّه عديله في الدِّين وشريكه في الكمال، ويحب الإنسان أخاه الإنسان لأنّه مثيله في الحقوق، ونظيره في استحقاق السعادة، هكذا ينظر الدِّين الإسلامي إلى الحب، وهكذا يجب أن يكون، «وهل الإيمان إلّا الحبّ». والعلاقة بين المتحابين إذا اقيمت على هذا الأساس تحطمت دونها كلّ غاية وسهلت في سبيلها كلّ وسيلة، وكانت متعادلة بينهما فيحس أحدهما لصاحبه بما يحس به الآخر لأنّه صلة بين نفسين وبالأحرى بين عقلين. اما حب الشهوة فلا تكون له هذه الخاصة لأنّه صلة بين غريزة وجسد والجسد لا يحس بما يحس به القلب.

على أنّ حب الصديق لكماله يكون أكبر لذة وأكثر اتصالاً وبقاءاً، لأنّها لذة عقلية. والقوة العقلية أكبر لذة لأنّها أقوى إدراكاً وأسمى غاية. ويدلنا على هذا إنّا نجد القلوب مجتمعة على حب الكمال أينما وجد وعلى تعظيم الكامل أينما حل وإن فصلت بيننا وبينه عشرات القرون.

والصداقة مادة من مواد الأخلاق، والصديق صورة ترسم للإنسان مستقبله وتحدد له سعادته وكماله، وقد قال الشاعر العربي: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه *** فكلّ قرين بالمقارن يقتدي

من حقوق الحبّ على الإنسان أن يختار له موضعاً ومن حقوق النفس أن يختار لها مهذباً. وقد قال الإمام الصادق «عليه السلام»: «من لم يجتنب مصادقة الأحمق أوشك أن يتخلق بأخلاقه». وقال: «لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره» وللإمام الصادق «عليه السلام» كلمات تتضمن قواعد مهمة في الصداقة، منها: «لا خير في صحبة من لم ير لك مثل الذي يرى لنفسه»، «إيّاك ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا تؤدي إلى خير»، «أحب الاخوان على قدر التقوى»، «لا تعتد بمودة أحد حتى تغضبه ثلاث مرات»، «عليك باخوان الصدق فانّهم عدة عند الرخاء، وجنة عند البلاء»، «صحبة عشرين سنة قرابة»، «ضع أمر أخيك على أحسنه، ولا تطابن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً»، «الصفح الجميل أن لا تعاتب على الذنب، والصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى».

