العبادة حاجة إنسانية ثابتة

إيمانيات

العبادات لها دور كبير في الاسلام، وأحكامها تمثل جزءاً مهماً من الأحكام الشرعية، والسلوك العبادي يشكل ظاهرة ملحوظة في الحياة اليومية للانسان المتدين.

ونظام العبادات في الشريعة الاسلامية يمثل أحد أوجهها الثابتة التي لا تتأثر بطريقة الحياة العامة وظروف التطور المدني في حياة الانسان إلّا بقدر يسير، خلافاً لجوانب تشريعية أخرى مرنة ومتحركة يتأثر أسلوب تحقيقها وتطبيقها بظروف التطور المدني في حياة الانسان كنظام المعاملات والعقود. ففي المجال العبادي يُصلي إنسان عصر الكهرباء والفضاء، ويصوم ويحج، كما كان يصلي ويصوم ويحج سلفه في عصر الطاحونة اليدوية.

صحيح أنّه في الجانب المدني من التحضير للعبادة يختلف هذا عن ذاك، فهذا يسافر إلى الحج بالطائرة وذاك كان يسافر ضمن قافلة من الإبل، وهذا يستر جسده في الصلاة بملابس مصنعة أنتجتها الآلة وذاك يستر جسمه بملابس نسجها بيده؛ لكن صيغة العبادة العامة وطريقة تشريعها واحدة، وضرورة ممارستها ثابتة لم تتأثر ولم تتزعزع قيمتها التشريعية بالنمو المستمر لسيطرة الانسان على الطبيعة ووسائل عيشه فيها.

وهذا يعني أنّ الشريعة لم تعط الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من عبادات الاسلام كوصفة موقوتة، وصيغة تشريعية محدودة بالظروف التي عاشتها في مستهل تاريخها، بل فرضت تلك العبادات على الانسان وهو يزاول عملية تحريك الآلة بقوى الذرّة، كما فرضتها على الانسان الذي كان يحرث الأرض بمحراثه اليدوي.

ونستنتج من ذلك أنّ نظام العبادات يعالج حاجة ثابتة في حياة الانسان خلقت معه وظلت ثابتة في كيانه على الرغم من التطور المستمر في حياته، لأنّ العلاج بصيغة ثابتة يفترض أنّ الحاجة ثابتة، ومن هنا يبرز السؤال التالي: هل هناك حقاً حاجة ثابتة في حياة الانسان منذ بدأت الشريعة دورها التربوي للانسان، وظلت حاجة انسانية حيّة باستمرار إلى يومنا هذا، لكي نفسر على أساس ثباتها ثبات الصيغ التي عالجت الشريعة بموجبها تلك الحاجة وأشبعتها، وبالتالي نفسر استمرار العبادة في دورها الايجابي في حياة الانسان؟

قد يبدو بالنظرة الأولى أنّ افتراض حاجة ثابتة من هذا القبيل ليس مقبولاً، ولا ينطبق على واقع حياة الانسان حين نقارن انسان اليوم وانسان الأمس البعيد، لأننا نجد أنّ الانسان يبتعد - باستمرار - بطريقة حياته ومشاكلها وعوامل تطورها عن ظروف مجتمع القبيلة الذي ظهرت فيه الشريعة الخاتمة، ومشاكله الوثنية، وهمومه وتطلعاته المحدودة.

وهذا الابتعاد المستمر يفرض تحولاً أساسياً في كل حاجاته وهمومه ومتطلباته، وبالتالي في طريقة علاج الحاجات وتنظيمها، فكيف بإمكان العبادات بنظامها التشريعي الخاص أن تؤدي دوراً حقيقياً على هذه الساحة الممتدة زمنياً من حياة الانسانية، على الرغم من التطور الكبير في الوسائل وأساليب الحياة ولئن كانت عبادات كالصلاة والوضوء والغسل والصيام مفيدة في مرحلةٍ ما من حياة الانسان البدوي، لأنها تساهم في تهذيب خُلُقه والتزامه العملي بتنظيف بدنه وصيانته من الإفراط في الطعام والشراب، فإنّ هذه الأطراف تحققها للانسان الحديث اليوم طبيعة حياته المدنية، وأسلوب معيشته إجتماعياً. فلم تعد تلك العبادات حاجة ضرورية كما كانت في يوم من الأيام، ولم يبق لها دور في بناء حضارة الانسان أو حل مشاكله الحضارية.

