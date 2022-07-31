المنبر العاشورائي المعاصر ومسؤولياته

إيمانيات

متى تأسَّس منبر عاشوراء؟

هذا المنبر تأسَّس منذ عصر المعصومين «عليهم السّلام»، كان في بداياته مقتصراً على «الرِّثاء»، ثمَّ دخل عنصر السَّرد التَّاريخي، والتَّحليل التَّاريخي، ودخل الوعظ والإرشاد. وأخذ المنبر يتطوَّر، إلى أن تأسَّس المنبر المعاصر.

مسؤوليَّات المنبر العاشورائي المعاصر المسؤوليَّة الأولى: عرض مأساة عاشوراء حيث من الضروري أنْ يبقى الحزن العاشورائي، ومظاهر الحزن العاشوائي.

الدَّمعة العاشورائيَّة، الوهج العاشورائي، الألم العاشورائي يجب أن يبقى.

ما هي ضرورة البكاء والحزن؟ أوَّلًا: الثَّواب الكبير على البكاء على الإمام الحسين «عليه السَّلام»، وعلى مأساة الإمام الحسين «عليه السَّلام»، ففيها من الأجر والثَّواب العظيم الكبير.

ثانيًا: التَّفاعل الوجداني يُعمِّق العلاقة مع قضيَّة عاشوراء، ويُعطيها فاعليَّة وديمومة. هناك مَنْ يتعامل مع عاشوراء فكراً وثقافة ومفاهيم، لكن لا يوجد وجدان ولا عاطفة، هذا تفاعل راكد، مهما ارتقى مستوى الوعي والثَّقافة، يبقى التَّفاعل راكداً ما دام مفرَّغاً من الجانب الوجداني الشُّعوري العاطفي. إذن، لا بدَّ من عرض المأساة والحزن والألم العاشورائي، والوهج العاشورائي، والدَّمعة العاشورائيَّة. مطلوبٌ في عرض مأساة عاشوراء: أوّلًا: الحذر كلُّ الحذر من اعتماد المرويَّات غير الثَّابتة «الضَّعيفة» من أجل إنتاج الدَّمعة.

ليس المهم هو إبكاء النَّاس بأيِّ أسلوب، حتى لو كان بأساليب غير مشروعة، كاختلاق أحداث وأحاديث وقضايا غير واردة وليست صحيحة، فهذا يؤدِّي إلى الإساءة إلى عاشوراء. المسؤوليَّة الثَّانية: عرض مفاهيم عاشوراء - عرض قضيَّة عاشوراء في منطلقاتها وأهدافها، وفي أحداثها، وفي كلِّ معطياتها. فعاشوراء منهج، ومدرسة، وإسلام متجسَّد. - عرض مفاهيم الإسلام والقرآن. «الحذر من المفاهيم التي تتنافى مع الدِّين كالغلو …».

فقد صار بعض أصحاب الخطاب العاشورائي سواءً خطيب منبر، أم رادود، أم شاعر، بدأوا يُقحمون مفاهيم غلو منحرفة عن الإسلام، فهذه مفاهيم مرفوضة، يرفضها القرآن والإسلام والرَّسول «صلَّى الله عليه وآله وسلم» وأهل البيت «عليهم السَّلام».

عن الإمام الصَّادق «عليه السلام»: «… قُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ وَاجْعَلُونَا مَخْلُوقِينَ …».

فالحذر من اقحام مفاهيم الغلو، والمفاهيم التي تنزلق بالإنسان عن خطِّ أهل البيت «عليهم السَّلام».

عاشوراء مفاهيم إسلام، وعاشوراء مفاهيم قرآن، وعاشوراء مفاهيم الرَّسول «صلَّى الله عليه وآله وسلم» والأئمَّة «عليهم السَّلام»، هذه هي مدرسة عاشوراء. إذن، مطلوب عرض مفاهيم عاشوراء، وقضيَّة عاشوراء، ومفاهيم الإسلام، ومفاهيم القرآن.

- عرض أحداث التَّاريخ والسِّيرة. لابدَّ للخطيب الماهر القدير الكفوء أن يعرض أحداث التَّاريخ والسِّيرة عرضاً نزيهاً نظيفاً واعياً بصيراً. - معالجة قضايا الفكر المعاصر، ومواجهة كلِّ التحدِّيات الثَّقافيَّة. هناك فكر معاصر، وهناك مفاهيم، وهناك تحديات ثقافيَّة، اليوم أجيالنا الجديدة تواجه تحدِّيات فكريَّة وثقافيَّة، يجب على المنبر أنْ يعالجها، فهذا الجيل الجديد الذي يحضر لمنابرنا يجب أن يسمع شيئًا يعالج تحدِّياته الثَّقافيَّة والفكريَّة والعلميَّة والرُّوحيَّة والأخلاقيَّة.