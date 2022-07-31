مبدأ احترام الآخر

إيمانيات

«الآخر» مُصطلحٌ يُرادُ به كلُّ إنسانٍ آخر أنّى كان، وأين كان، وكيف كان، واحترامهُ نابعٌ من مشاطرته لنا في الإنسانية بغضّ النظر عن كلّ «الطوارئ» و«العوالق» الأُخرى، وصدق الإمام عليٌّ 7حيث قال: «إمّا أخٌ لك في الدِّين أو نظير لك في الخَلق». هذا هو مبدأ احترامُ الآخر لذاته، لأنّه أخي في الإنسانية، وهذا كفيلٌ بإشاعة روح الاحترام في الأوساط المجتمعية والأُممية، بل إنّ مردوداته على احترامه لي كبيرة، لاحظ ذلك في احترامك لـ«الجار» و«الزميل» و«المسؤول» و«الأكبر سنّاً» و«الأصغر سنّاً» و«للوالدين» و«للقريب» و«للغريب».

إنّ إلقاء التحيّة «وهي في الإسلام السلام» هو لونٌ من ألوان الاحترام للآخر، بمبادرته بإعلان المسالمة، وتمنّي الخير.. واقترانُ ذلك بالابتسامة والكلمات المعبِّرة عن إرادة اللُّطف، زيادةٌ في الاحترام.

القرآنُ يُعطينا درساً كبيراً في أنّ احترام الآخر سببٌ مهم من أسباب تعاطفه وتآلفه واستجابته لنا، من خلال تأكيده على أنّ الذي جلب الناس للإسلام في بداياته هو «احترامُ» النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم» لهم: ?فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ? «آل عمران/ 159»،

و«الرحمة» احترام، و«الفظاظةُ» ليست قلّة احترام، بل سحقاً وإفناءً له.

احترامُ الآخر - إذن - هو احترامٌ للذات أيضاً، لأنّ مَن يشعر بضرورة احترام غيره، يُشار إليه على أنّه «مُثقَّف» و«إنسان حضاري»، و«شخصية جذّابة لطيفة»، و«إنساني في طبعه وتعامله وحُسن سلوكه».