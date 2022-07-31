سان جرمان ونانت في الـ«سوبر»

دوليه

يلتقي اليوم باريس سان جرمان مع نانت في نهائي كأس السوبر الفرنسي للموسم الحالي، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي. ويشارك سان جرمان في المباراة بصفته حامل لقب الدوري الفرنسي، بينما حجز نانت مقعده في نهائي كأس السوبر الفرنسي بصفته حامل لقب كأس فرنسا للموسم المنصرم.

ويفكر كريستوف غالتييه، مدرب سان جرمان، في اصطحاب كيليان مبابي، مع القائمة التي ستخوض المباراة. وأشارت شبكة RMC سبورت إلى أن مبابي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، حيث حصل على 3 إنذارات في أقل من 10 مباريات، أواخر الموسم الماضي. وكشفت الشبكة الفرنسية «رغم إيقافه، لا يزال بإمكان مبابي، المشاركة في الرحلة لدعم زملائه». يذكر أن كيليان مبابي، جدد عقده مع الفريق الباريسي، لمدة 3 مواسم حتى صيف 2025.

ولعب الفريق الباريسي 4 مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد، حيث فاز على كويفلي (2-1) في فرنسا، قبل أن يحقق 3 انتصارات في جولته الآسيوية باليابان على أندية كاواساكي فرونتال (2-1)، أوراوا ريد دياموندز (3-0) وجامبا أوساكا (6-2).

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة فريقه. وشهدت قائمة الفريق الباريسي استبعاد مبابي. وضمت قائمة الفريق كيلور نافاس، جيجي دوناروما، سيرجيو ريكو، أشرف حكيمي، بريسنال كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، لياندرو باريديس، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، فيتينيا، بابلو سارابيا، عبدو ديالو، نونو مينديز، نوردي موكيليي، إدريسا غاي، أرنود كاليمويندو، وارن زاير إيمري، ماورو إيكاردي، نيمار.

