«رابطة السلة الأميركية» تحقق في صفقة هاردن

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تحقق رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي إيه) في انتهاكات محتملة لقواعد الدوري بصفقات التعاقد الحر لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع النجم جيمس هاردن واللاعبين بي جاي تاكر ودانويل هاوس، وفق ما ذكرت الصحف الأميركية أول من أمس.

وكان هاردن (32 عاماً) الذي انضم إلى سيكسرز في فبراير في صفقة تبادل ضخمة مع بروكلين نتس، رفض خيار تفعيل بند تمديد عقده لعام إضافي للموسم المقبل مقابل 47.4 مليون دولار، بهدف مساعدة سيكسرز تأمين السيولة اللازمة لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد. ونتيجة لذلك، حصل فيلادلفيا على مساحة تحت سقف الرواتب لجلب تاكر وهاوس، بيد أن هاردن، المكنى «اللحية»، وقع مجدداً مع تخفيض راتبه بـ14 مليون دولار للموسم المقبل. وتتضمن الصفقة أيضاً خيار التمديد لعام إضافي (2023-2024) مقابل 35.6 مليوناً.

