برشلونة يقدم كوندي غداً

دوليه

أعلن نادي برشلونة أول من أمس بأنه سيقدم لاعبه الجديد الفرنسي جول كوندي لوسائل الإعلام غدا.

وأشار الفريق الكاتالوني إلى أن الاتفاق النهائي مع إشبيلية قد تم وأن كوندي سيوقع غدا على عقد يمتد لـ 5 مواسم، بالإضافة إلى بند تسريحي بقيمة مليار يورو، وذلك وفق بيان نشره نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي.

وقال كوندي إنه «فخور وفي الوقت ذاته متلهف، لأني أصل إلى ناد كبير... برشلونة مرحلة جديدة في مسيرتي على المستويات كافة».

وكشف ابن الـ23 عاماً أن مدرب الفريق الكاتالوني تشافي هرنانديز «لعب دوراً كبيراً في وصولي إلى هنا. تحدثنا مع بعضنا مرات عدة. لقد أحببت حقاً حديثه، وكانت المناقشات سلسة جداً ولدينا النظرة نفسها تجاه كرة القدم». وأضاف «آمل أن أقدم أفضل ما لدي، وأن أحصل على أكبر وقت ممكن من الوقت داخل الملعب حتى أتمكن من لعب دور رئيسي في هذا النادي».