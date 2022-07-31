مشاركة بوغبا في المونديال مهددة

دوليه

كشفت تقارير إعلامية أن لاعب الوسط بول بوغبا قد يغيب عن المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة.

وذكرت مصادر إعلامية إيطالية أن يوفنتوس كان يتوقع أن يغيب النجم الفرنسي لمدة شهرين على أقصى تقدير، لكن الفحوصات الإضافية التي خضع لها بوغبا أثبتت أن إصابته في الركبة أسوأ بكثير مما كان متوقعاً،

وأنه سيغيب لـ5 أشهر، مع ضرورة التدخل الجراحي بأسرع وقت ممكن تجنباً لتفاقم الإصابة. وكان بوغبا تعرض لإصابة خلال أحد تدريبات يوفنتوس، الذي انضم إليه مؤخرا قادما من مان يونايتد، وشارك في مباراة إعدادية واحدة مع الفريق الإيطالي.