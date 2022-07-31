فودن: هالاند مرعب

دوليه

قال فيل فودن إن زميله في مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند «مرعب» أمام المرمى، وأكد أن المهاجم النرويجي سيتأقلم سريعاً مع الحياة في إنكلترا ويصبح عنصرا رئيسيا في تشكيلة بطل الدوري الإنكليزي. وأظهر هالاند، الذي انضم إلى سيتي من بروسيا دورتموند في عقد مدته خمس سنوات الشهر الماضي، لمحة عن براعته أمام المرمى بلمسة رائعة في الفوز 1-0 على بايرن ميونيخ ودياً في وقت سابق.

كما أنهت صفقة المهاجم البالغ عمره 22 عاماً سعي سيتي للتعاقد مع بديل لهدافه التاريخي سيرجيو أغويرو بعد انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة في صفقة مجانية العام الماضي.

وقال فودن لشبكة سكاي سبورتس الليلة الماضية عن زميله الجديد: «إنه إضافة رائعة للفريق، ويجعل الجميع يضحك، وهو متواضع، وهذا أمر مهم عندما تأتي إلى فريق جديد».

وتابع: «إنه مرعب أمام المرمى. إنه قادم إلى دوري مختلف تماما يتميز بكرة قدم أسرع بكثير، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم لكنني متأكد من أنه لا يمكن إيقافه». وأضاف الدولي الإنكليزي: «إنه يشبه إلى حد كبير أغويرو، حيث يمكنه وضع الكرة في المرمى بجميع الطرق. إذا تمكنا من التمرير له في المناطق الصحيحة فسيكون مهما حقا بالنسبة لنا هذا العام». ويبدأ سيتي، الدفاع عن لقب الدوري برحلة إلى وست هام يونايتد في السابع من الشهر المقبل.