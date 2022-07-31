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دوليه

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ليفاندوفسكي ينتقد إدارة بايرن


اتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق، المنضم حديثا لصفوف برشلونة، بعض المسؤولين في إدارة النادي البافاري بالكذب حول رحيله هذا الصيف. وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لشبكة «إسبن» العالمية: «أشعر بأنني في المكان المناسب، حاول بايرن ميونخ إيجاد معركة لتبرير بيعي، لأنه ربما كان من الصعب شرح ذلك للجماهير».
وأضاف: «يجب أن أقبل هذا حتى لو كان هناك الكثير من الأكاذيب عني، لكن في النهاية أعلم أن الجماهير حتى في هذه الفترة ما زالوا يدعمونني بشدة».
وواصل: «بعض الناس لا يقولون الحقيقة، بل يقولون شيئاً مختلفاً، وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض».
وأتم: «كان الوقت المناسب بالنسبة لي لمغادرة بايرن ميونخ والتوقيع لبرشلونة، لدي علاقة جيدة جدا بزملائي في بايرن والمدربين سأفتقدهم جميعاً».


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