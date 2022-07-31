الكويت يضم الظفيري بموافقة القادسية

محلية

تعاقد نادي الكويت مع لاعب وسط القادسية أحمد الظفيري بصفقة انتقال دائم وبموافقة مجلس إدارة القادسية، وذلك حسبما ذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع «تويتر». وأضاف النادي أن اللاعب الدولي سينضم إلى معسكر الفريق المقام في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

ودعم الأبيض صفوفه للموسم الجديد بأكثر من صفقة محلية مثل فواز المبيلش ومحمد فريح القادم من العربي، بالإضافة إلى المحترفين الأجانب: العراقي شيركو كريم، والعماني أرشد العلوي، والمدغشقري كارلوس أندريا، بالإضافة إلى تجديد عقد التونسي طه الخنيسي، واستمرار المغربي المهدي برحمة. وكان الظفيري أعلن الشهر الماضي عن انتهاء مشواره مع الأصفر بعد 15 عاماً قضاها مع الأصفر بعد انتهاء عقده، وفشل مفاوضات التجديد بين الطرفين.

من جانب آخر، أعلن مهاجم الأبيض يعقوب الطراروة انتهاء مشواره مع الأبيض بعد مسيرة طويلة منذ فريق البراعم، وكتب الطراروة على حسابه الشخصي في «إنستغرام»: « لكل بداية نهاية، انتهى مشواري مع نادي الكويت والذي امتد لعشرين سنة من البراعم الى الفريق الاول»، وتوجه الطراروة بالشكر لكل منتسبي النادي، قائلاً: «شكراً لجميع منتسبي نادي الكويت من اداريين ومدربين واجهزة طبية وعاملين ولاعبين في هذا الصرح الكبير الذي أنتمي اليه بكل فخر واعتزاز».

وأضاف: «الحمدلله على الايام الجميلة التي قضيتها في هذا الصرح وتحقيق جميع البطولات في المراحل السنية بالاضافة الى 14 بطولة مع الفريق الاول، وشكراً بحجم السماء الى جماهير نادي الكويت الراقية على مساندتهم لي طوال سنين تواجدي في هذا النادي».

وبدأ الطراروة مشواره مع الفريق الأول للكويت في 2013، وأعير خلال مشواره الكروي إلى أندية التضامن وكاظمة والنصر والفحيحيل.

