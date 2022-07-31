«الأصفر» تدرب في «6 أكتوبر»

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خاض القادسية أمس تدريبه الأول في معسكره التدريبي المقام في مدينة 6 أكتوبر المصرية، وذلك استعداداً للموسم الجديد. وأعلن النادي عن خوض الفريق 4 مباريات ودية خلال المعسكر الذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل أمام أندية السكة الحديد و إف سي مصر وحرس الحدود المصرية، ونادي الساحل السعودي. وضم الوفد كلا من مدير الفريق حسين فاضل، وإداري الفريق فيصل نيروز، والمنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري، عضو العلاقات العامة مسؤول أمن الفريق ابراهيم أشكناني، المدير الفني ناصر الشطي، مساعد المدرب ميثم الشطي، مساعد المدرب صالح الشيخ، مدرب اللياقة خليل الجبابلي، مدرب الحراس محمد صيام، المحلل الفني علي بولند. بالإضافة إلى الجهاز الطبي الذي يضم: هيثم طلبة، وأسامة فرج، وأختصاصي التغذية أحمد ليري، وعامل التجهيزات نجم الدين، إلى جانب 33 لاعباً، هم: خالد الرشيدي، مبارك الحربي، وبدر المطوع، خالد ابراهيم، وراشد الدوسري، وعبدالعزيز وادي، عبدالله ماوي، عيد الرشيدي، فهد الانصاري، سلطان صلبوخ، ضاري سعيد، محمد خليل، واحمد الرياحي، ويوسف الحقان، وعبدالله العنزي، وحسين حاجيه، وفيصل الشطي، وسلمان البوص، وطلال الانصاري، ونايف زويد، ومشاري العازمي، واحمد شبيب، وعلي جراغ، وسيدريك هنري، وسورو مامادو، وحسام السويسي، ولورنس تراشي، باتريك مالو، وعامر معتوق، ومنصور العنزي، وحسين غملوش، وحمد أمان، ونواف راكان. ولعب الأصفر مباراتين وديتين قبل المغادرة أمام الفحيحيل وخيطان وفاز في الأولى 7-0، والثانية 4-0.

