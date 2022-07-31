رحيل المشجع القدساوي المخلص يونس الخنفر

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انتقل إلى رحمة الله تعالى المشجع القدساوي يونس الخنفر الذي تعلق قلبه بعشق القلعة الصفراء منذ بداية السبعينيات، فكان حريصاً على حضور جميع أنشطة النادي على كرسيه المتحرك، وعرف عنه الوفاء والإخلاص لهذا النادي، إذ تعاقبت على الراحل عدة أجيال من اللاعبين والفنيين والإداريين وكذلك المشجعين، حتى بات الراحل علامة مميزة بجانب أرضية الملعب وهو يطوق عنقه بوشاح الأصفر وشعاره، ومصدر دعم وتحفيز للاعبين. وشكل خبر رحيل يونس الخنفر صدمة كبيرة للأسرة الرياضية عموماً ولأسرة نادي القادسية ومشجعيه خصوصاً، إذ عبر الجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيل المشجع الوفي والمخلص يونس الخنفر، والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

