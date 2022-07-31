النصر تعادل مع لاس بالماس

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تعادل النصر مع لاس بالماس الإسباني 2 - 2، أول من أمس في المباراة الودية الأولى للفريق السعودي خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا، استعدادا للموسم القادم. واتسم الشوط الأول بالهدوء وقلة الفرص التهديفية من الفريقين، لينتهي بالتعادل بدون أهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي حمل الكثير من الإثارة والمتعة والأهداف. وبادر لاس بالماس بالتسجيل في الدقيقة 57 عن طريق محمد آل فتيل لاعب النصر الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه. وسرعان ما تعادل النصر بهدف حمل توقيع حمد المنصور في الدقيقة 74، عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يمين حارس مرمى لاس بالماس. وعاد لاس بالماس للتقدم من جديد، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 83. وفي الدقيقة 90، أحرز النجم الكاميروني المخضرم فينسنت أبوبكر هدف التعادل للنصر، بعدما تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة في الشباك، لينتهي اللقاء الودي بالتعادل.

