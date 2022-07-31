الكويت تستضيف بلجيكا ومصر

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ذكرت شبكة «HLN» أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم طلب من نظيره المصري اقامة مباراة دولية ودية بن المنتخبين في الكويت يوم 18 نوفمبر المقبل استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضحت الشبكة البلجيكية أن المدرب روبرتو مارتينيز تلقى عرضا لتنظيم مباراة في الكويت لمنتخب بلجيكا اثناء تواجده في دورة تدريبية في سويسرا، وأبدى المدرب موافقته على اللعب ضد مصر لتكون آخر لقاء استعدادي قبل المونديال،حيث سيلعب المنتخب البلجيكي ضد كندا يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا المغرب وكرواتيا.

وفي حال موافقة الاتحاد المصري على خوض اللقاء فإن مارتينيز سيلغي خططه المبدئية لمواجهة الجزائر أو الامارات، حيث من المقرر أن يصل منتخب «الشياطين الحمر» إلى الكويت يوم 14 نوفمبر ويغادر يوم 20 منه إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويدرس الاتحاد المصري الذي وافق مبدئيا على إقامة اللقاء الودي، العرض مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا حيث ستكون المباراة بداية قوية لمهمته، فيما تحفظ عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على خوض اللقاء خوفا من خسارة تنعكس سلبا على المنتخب وادارته.