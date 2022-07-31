«شباب السلة» يلتقي عمان في «الخليجية»

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يلتقي منتخب كرة السلة نظيره العماني في 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة الخليج للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات لغاية 6 أغسطس المقبل، كما يلعب اليوم أيضا البحرين مع قطر، والسعودية مع الامارات.

وكان الأزرق التقى في وقت متأخر مساء أمس مع نظيره السعودي في منافسات الجولة الثانية التي شهدت ايضاً مواجهة عمان مع البحرين والامارات مع قطر.

وشهدت منافسات اليوم الاول خسارة الأزرق امام المنتخب القطري 51-64 وفوز السعودية على عمان 63-33 والبحرين على الامارات 68-48.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على ان يلتقي في نهاية الدور التمهيدي، الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، وسيتأهل الفائزان الى الدور النهائي. يذكر ان الاول والثاني في هذه البطولة سيتأهلان الى النهائيات الآسيوية التي ستقام الشهر المقبل في طهران ممثلين عن الزون الخليجي.