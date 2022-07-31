«شباب الطائرة» هزم الإمارات

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حقق منتخب الكرة الطائرة انتصارا مستحقا على الامارات 3-1 (26-24، 21-25، 25-23، 25-21) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن أدوار الترضية من الخامس إلى الثامن في بطولة غرب آسيا للشباب التي تختتم اليوم في مدينة الدمام السعودية.

وبلغ المنتخب السعودي المضيف المباراة النهائية بعد فوزه الصعب على نظيره العراقي 3-2، وهو سيواجه المنتخب البحريني الذي تأهل بتغلبه على لبنان 3-1، في المباراة النهائية اليوم.

من جانب آخر، غادر أمس وفد منتخب للناشئين للكرة الطائرة متوجها الى مدينة اسطنبول التركية لاقامة معسكر تدريبي هناك لمدة اسبوعين استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية «تحت 18 سنة» المقرر ان تستضيفها ايران خلال الفترة من 15 حتى 22 اغسطس المقبل.