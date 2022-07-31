«سوبر مصر» في العين 28 أكتوبر المقبل

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يستضيف ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين مباراة كأس السوبر المصرية يوم 28 أكتوبر المقبل وفق ما أعلنه مجلس أبوظبي الرياضي.

ويجمع لقاء السوبر بين الزمالك بطل الثنائية لموسم (2020-2021) والأهلي وصيف الدوري وكأس مصر لنفس الموسم. وتقام مباراة السوبر المصري في الإمارات للمرة الخامسة بعد نسخ 2015 و2017 و2018 و2020.

وتستضيف الإمارات أيضا النسخة التالية للسوبر المصري للموسم الحالي (2021-2022)، ولم يتحدد موعدها بعد وذلك وفقا للاتفاقية التي وقعها مجلس أبوظبي الرياضي مع شركة بريزنتيشن سبورتس والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر.