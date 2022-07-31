بانون يرحل عن الأهلي

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أعلن الأهلي موافقته على طلب اللاعب المغربي بدر بانون للرحيل إلى نادي قطر وعدم رغبته في استكمال تعاقده مع الفريق الأحمر.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وأوضح أنه تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب.

في سياق آخر قرر عبدالحفيظ تغريم رباعي الفريق محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحسام حسن بسبب حضور حفل زفاف مساء الخميس.

وقال الأهلي في بيان «قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية على اللاعبين وذلك لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم طبقا للمواعيد المقررة ليلا للحصول على الراحة الكافية.

علما بأن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة».