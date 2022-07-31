الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة

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شهد المسجد الحرام، أمس، مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة في تقليد سنوي تزامن هذه المرة مع بداية العام الهجري. وبدأت عملية التغيير عبر قيام فريق عمل محدد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة المشرفة وسطحها.



وجرى تركيب الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب.

وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن أن اكتملت عملية إكساء الثوب، ثم بعدها وضع الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع قبل خياطته. وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة الجاكارد، وتكتب عليها عبارات يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، ويا ديان يا منان وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.



ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، إضافة إلى 6 قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل الله أكبر أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة. وتستهلك الكسوة نحو 850 كيلوغراماً من الحرير الخام الذي صُبغ داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة باللون الأسود، و120 كيلوغراماً من أسلاك الذهب، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة.