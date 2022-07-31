المفاهيم الديموقراطية والمسألة التونسية!

الاخيرة

منذ عشرين عاماً وأنا أحذر من الفهم الخطأ للديموقراطية في دولنا العربية وأنها ليست مقدمة على ضرورات وأساسيات العيش الكريم للإنسان من أمن وأمان وتعليم وصحة وفرص عمل ومحاربة فساد وتكافؤ فرص ومحاربة للتمييز وخلق مستقبل مشرق للأمة.. إلخ، البعض مازال يتمسك بسذاجة بأن الديموقراطية التي تعني لديه ضمن ذلك الفهم الخطأ أنها حكم الشعب بالشعب للشعب



مهما عمل ودمر حتى لو أشعلت تلك العملية الحروب الأهلية وأخلت بكل المفاهيم الجميلة التي يفترض أن تصل الدول لها وقد أتت متغيرات تونس وقبلها مصر لتُظهر أن كرامة الإنسان التي تتحقق ضمن توفير

أساسيات العيش الكريم مقدمة علي أي شيء آخر...



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للمعلومة.. كانت اليونان التي ترجع لها كلمة الديموقراطية والتي يعتقد ان لها نهجاً واحداً بالفهم والممارسة مدناً متفرقة تسمى بوليس لذا نسمع بمدن في مصر وأميركا تنتهي بتلك الكلمة ولم تكن اليونان دولة واحدة ذات نفس الممارسة،

لذا حُكمت بعض مدنها بشخص واحد وحُكمت مدن أخرى بمجموعة أشخاص وكانت بوصلة فلاسفتهم وحكمائهم هي المصلحة العامة ومصلحة الناس فإن تحققت بالفرد أبقوه وإن بالمجموع أبقوهم وإلا تم التغيير.



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وفي ذلك يرى أرسطو تلميذ أفلاطون أن هناك 3 أنواع للحكم الصالح والرشيد تقابلها 3 أنواع من الحكم غير الصالح والمدمر، الأول حكم الفرد الصالح صاحب القرارات الحكيمة، الذي يحيط نفسه بأفضل المستشارين والوزراء والمسؤولين والذي يراعي مصالح الناس والعدل والضمير في قراراته ، يقابل ذلك حكم الطاغية الفرد المدمر السافك للدماء (كحال صدام والقذافي)، النوع الثاني للحكم هو حكم النخب الكفؤة المقتدرة التي تُسخِّر علمها وفهمها لمصالح البلاد والعباد لا لمصالحها الخاصة، يقابل هذا النوع حكم النخب المتعصبة غير المقتدرة (اوليجاركية) التي تسخر الموارد وتستبيحها لمصالحها.



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الحكم الصالح الثالث (وليس الوحيد) كما يراه فيلسوف ومفكر اليونان هو الحكم الديموقراطي الذي تمنح به أغلب إذا لم نقل كل الصلاحيات للشعب وممثليه، أي أن الشعب هو مصدر السلطات، وهذا النظام يصلح وينفع كلما كان الشعب متعلماً ومثقفاً ومتشرباً بمفاهيم التسامح والايثار والتطوع وتقديم مصالح الأوطان على مصالح الذات، ومقدراً للأقليات بالمجتمع، مؤمناً بحرية الفكر والعقيدة للجميع، يقابل ذلك حكم ضار ومدمر، وهو استغلال الديموقراطية لحكم الديماغوجية أو حكم الجهلة والغوغاء، حيث تسود قضايا التعصب والظلم والفساد والاستباحة...



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الخلاصة... على الأمم ألا تتقيد بنهج واحد حتى لو أثبت ضرره وتدميره، وحتى أحياناً إشعاله للحروب الأهلية... النظام السياسي للشعوب هو أقرب للدواء الذي يختلف من فرد لفرد، وتختلف كذلك جرعته ولا ينفع أحداً أحياناً أن توصف روشتة جرعة خطأ وزائدة من الدواء له، كونها قد تقتل وتصبح أكثر ضرراً من الداء.

