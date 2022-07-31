ضبط عصابة ثلاثية تروِّج المخدرات

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أسفرت الحملات المكثفة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شبكة اجرامية تتكون من 3 أشخاص تقوم بترويج المخدرات في أنحاء متفرقة بالبلاد بحوزتهم 600 جرام من مادة الشبو و50 غراماً من مادة الهيروين و50 غراماً من مادة الحشيش، وتم اتحاذ اللازم بحقهم واحالتهم لجهات الإختصاص.

ووفق مصدر أمني أن معلومات وردت إلى رجال مكافحة المخدرات عن نشاط عصابة تتكون من 3 اشخاص تتاجر بالمواد المخدرة و على الفور تم اتخاذ الاجراءات لضبط العصابة وتم وضع كمين حيث قام رجال مكافحة المخدرات بضبطهم و بحوزتهم المواد المخدرة و احالتهم إلى الجهات المختصة.