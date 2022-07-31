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«المالية»: 16 مليون دينار لاستئجار 870 حافلة


اكدت وزارة المالية أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن موافقتها على طلب وزارة التربية لاستئجار حافلات لنقل طلبة المدارس بقيمة 16 مليون دينار معلومات تفتقد إلى الدقة مبينة أن عدد الحافلات يبلغ 870 حافلة وليس 60 حافلة.
وقالت في بيان لها امس: ان 90% من قيمة العقود تم ترسيتها على شركة النقل العام الكويتية وهي شركة مملوكة للدولة ومدة العقد 3 سنوات شاملة تكلفة الوقود والعمالة والصيانة ونوع العقد إيجار وليس شراء.
وأشارت أنه تم أخذ جميع الخطوات الإجرائية والرقابية للتأكد من سلامة العقود المشمولة بالطلب والتي تم ترسيتها على أقل الأسعار.


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