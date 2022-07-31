«تمويل المتقاعدين».. كيان مستقل

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كشفت مصادر لـالنهار الآلية والخطوات التي ستتبعها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاطلاق شركة لتمويل المتقاعدين، موضحة أن المؤسسة في انتظار التشكيل الحكومي الجديد، نظراً لان قرار اطلاق الشركة سيعتمد على عدد من الخطوات أبرزها ترؤس وزير المالية لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.



وأضافت، أن الخطوة التي ستتبع التشكيل الحكومي وتكليف وزير المالية ستكون دعوة المدير العام للتأمينات الاجتماعية لاجتماع مجلس الإدارة على ان تتم مناقشة بند الموافقة على تأسيس الشركة، والبدء في الإجراءات الفعلية لعملية التأسيس وفقا لما هو متبع في مثل تلك الحالات.



ولفتت المصادر الى ان المستشار الاقتصادي المكلف من قبل المؤسسة بتقديم خدمات استشارية خاصة بدراسة جدوى تأسيس شركة تقدم خدمة التمويل للمتقاعدين ضمن كيان مستقل انتهى فعليا من الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية وتفاصيل العمل واطلاق الشركة، منوهة الى ان كيان شركة التمويل سيكون من الكيانات الكبرى التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.



وذكرت المصادر ان شركة تمويل المتقاعدين ستكون الذراع الاستراتيجي المحلي الخاص بالمتقاعدين وتمويلهم، مشيرة الى أن الشركة سوف تكون مسؤولة عن جميع أنواع التمويل للمتقاعدين بما في ذلك التمويلات العادية والقروض الحسنة.