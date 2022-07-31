مخالفو «القانون البيئي».. إبعاد

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تتجه الهيئة العامة للبيئة، نحو تطبيق اجراءات حازمة ومشددة ضد الوافدين المتورطين في مخالفات البيئة سواء البحرية او البرية، والتي تصل عقوبتها إلى الابعاد عن البلاد في خطوة من شأنها فرض هيبة قانون البيئة واحترام ما جاء فيه من نصوص، وذلك بعد رصد جملة من التجاوزات والمخالفات البيئية.



وأكدت مصادر لـ النهار، ان الهيئة العامة للبيئة اتفقت مع وزارة الداخلية، على آلية جديدة من شأنها ردع المخالفين والزام الوافدين على احترام قانون حماية البيئة الجديد واحكامه، مشيرة إلى ان الآلية الجديدة ستكون حازمة وصارمة في نفس الوقت، حيث اتفق الطرفان على ابعاد اي وافد يتورط بمخالفة القانون، موضحة أنه سيتم تثبيت المخالفة بمحضر المعاينة وتسليمه لوزارة الداخلية التي بدورها ستقوم بالاجراءات اللازمة تمهيدا لابعاده.



وقالت المصادر: إن التنسيق جار الآن بين جانبي الهيئة والشرطة باتباع الاجراءات المشددة ضد المخالفين من غير تهاون او تقاعس، باعتبار ان أي مخالفة بيئية تعد جرما كبيرا تقع على عاتق المخالف، ما يلزم الجهات المختصة التقيد بتطبيق القانون وتنفيذ احكامه على جميع المتورطين في مخالفات مست البيئة سواء سرقة الرمال أو الصيد في جون الكويت أو نقل المخالفات وإلقائها في الاماكن المخصصة لها أو غيرها من مخالفات تضر ببيئة الكويت، موضحة ان جميع تلك المخالفات مصير مرتكبيها الترحيل من الكويت.



وأشارت المصادر، إلى ايعاز موظفي التفتيش والرقابة للعمل وفق التوجيهات الجديدة من خلال تحرير محضر معاينة بالمخالفة ومصادرة البطاقة المدنية للمخالف وتسليمها لأقرب مخفر شرطة، الذي بدوره سيتخذ الاجراءات اللازمة بدءا بحجز الشخص المخالف والتحفظ عليه في مركز الشرطة إلى حين الانتهاء من اجراءات ترحيله إلى بلاده.



وأوضحت المصادر، أنه سيتم ايقاف العمل بالآلية الحالية حيث تحرير محضر بالمخالفة، إذ أن هذا الاجراء لم يردع الكثير من المخالفين، لافتة إلى أن الهيئة جادة في تطبيق الآلية الجديدة بغاية فرض هيبة قانون حماية البيئة على الجميع، مؤكدة في ذات الوقت ان المسؤولين في الهيئة يقومون بجهود كبيرة ايمانا منهم بأهمية الحرص على خلق بيئة افضل للكويت.