العراق.. السلم الأهلي في خطر

الأولى

بغداد- الوكالات: دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً خطراً ينذر بوقوع صدام أهلي بين شارعين مسلحين، يمثل أحدهما التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وآخر موالٍ لـالإطار التنسيقي بعد إعلان التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي لإسقاط الطبقة السياسية، ورد التنسيقي بدعوة أنصاره الى التظاهردفاعا عن الدولة، محملاً القوى التي تدعو إلى التصعيد مسؤولية المساس بالسلم الأهلي. بينما وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أجهزة الأمن بحماية المتظاهرين.



واجتاح المتظاهرون المناصرون للتيار الصدري أمس أسوار المنطقة الخضراء، واقتحموا مبنى البرلمان للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح حتى إسقاط الطبقة السياسية في البلاد. وأعلن مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري الاعتصام المفتوح في البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء بعد ترشيح خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للوزير السابق محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة جديدة.



في المقابل، دعا الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري جماهيره للتظاهر في مواجهة احتجاجات التيار الصدري. وذكر الإطار في بيان ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة. وحمل الإطار التنسيقي في بيانه الحكومة كامل المسؤولية فيما يتعلق بحماية المؤسسات الدستورية.

كما حمَّل الجهات السياسية التي تقف خلف ما وصفه بالتصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون.



في غضون ذلك، وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، في وقت اندلعت مواجهات متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط 60 إصابة.

وأكد الكاظمي أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة، مشدداً على أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.بالتزامن مع ذلك، وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قوة حماية البرلمان بعدم التعرض للمعتصمين وعدم المساس بهم. كما وجه الحلبوسي أيضاً بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة.



وفي سياق متصل، دعا القيادي محمد صالح العراقي، المتظاهرين إلى عدم التعدي على مجلس القضاء بعد اتجاه عدد من المحتجين إلى مبنى المجلس والمحكمة الاتحادية. وقال العراقي في تغريدة على تويتر إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم.

وبعد إعلان تحول المظاهرة إلى اعتصام مفتوح، بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين تعبر إلى المنطقة الخضراء باتجاه البرلمان مع فتح الطرق المؤدية إلى المنطقة المحصنة، والتي يقع فيها مبنى البرلمان ومقار سفارات أجنبية.



ويعيش العراق جموداً سياسياً بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021، ولايزال من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يُكلّف رئيس جديد لتشكيل الحكومة بعد.