الأمم المتحدة تدعو إلى سماع «صوت العقل والحكمة»

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بغداد - الوكالات: دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، امس إلى التهدئة؛ وذلك تعليقاً على التظاهرات الأخيرة واقتحام المنطقة الخضراء. وقالت «يونامي» في تغريدة عبر تويتر إن «التصعيد المستمر مقلق للغاية. أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف».

وأضافت، «يتم تشجيع جميع الجهات الفاعلة على التهدئة من أجل مصلحة جميع العراقيين». في المقابل علق مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على دعوة بعثة الأمم المتحدة في العراق. وقال صالح محمد العراقي، في تغريدة عبر تويتر «طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً، واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً».

وأضاف، «لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون». وأتم «الامم المتحدة مع الشعب».