رفع سن الالتحاق بالجيش والشرطة إلى 30 عاماً

الأولى

وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية إلى العمل على رفع سن التسجيل أمام الراغبين في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية (كطلبة ضباط) من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في كلية علي الصباح العسكرية وكلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ليصبح (30) عاماً بدلاً من (28) عاماً.

كما وجه الى تعديل الحد الأدنى لتقدير حملة المؤهل الجامعي بالاضافة إلى تعديل نسب قبول حملة شهادة الثانوية العامة، بحيث تكون موحدة في كليتي الجيش والشرطة وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة في سياسة وشروط القبول بالكليات العسكرية والأمنية في البلاد، مع مراعاة عدم الإخلال أو التعارض لهذه التعديلات مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في هذا الشأن، مع التأكيد على اعتماد نظام (القرعة) لتحديد المقبولين من المتقدمين في حال زيادة عدد المجتازين لشروط القبول عن العدد المطلوب.

وتأتي هذه الخطوة مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا، وما نتج عنها من قيود حالت دون قبول أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية.