«بدل الإيجار» يلتهم ملياري دينار في 10 سنوات

الأولى

فيما بلغت كلفة صرف بدل الايجار على ميزانية الدولة نحو ملياري دينار خلال السنوات العشر الأخيرة، دعت مصادر معنية بالشأن الاسكاني الى تصويب هذا المسلك والعمل على اسراع انشاء المدن الاسكانية.

وقالت المصادر: ان الوضع بات في حاجة لتدخل سريع خاصة مع تزايد طلبات بدل الايجار نظرا لعرقلة الكثير من المشروعات الاسكانية فقد بلغت كلفة بدل الإيجار للمواطنين من مستحقي الرعاية السكنية خلال السنوات المالية الـ 7 الماضية بلغ نحو 1.5 مليار دينار، فيما بلغ عدد المستفدين من بدل الإيجار في السنة المالية 2021/ 2022 مايقارب 132720 مواطنا.

وأضافت : وبلغ عدد من أوقف عنهم صرف بدل الإيجار منذ عام 2015 حتى فبراير 2022 39347 مواطنا، وذلك لأسباب متعددة، منها إلغاء الطلب الإسكاني، والطلاق دون أولاد، وعدم تسلّم أوامر البناء، واستنفاد مدة البناء، وتسلّم بيت شعبي، ووصول التيار الكهربائي، والتوثيق قبل انتهاء مدد الاستحقاق، ووفاة صاحب العلاقة دون وجود أسرة مستحقة، والحصول على سكن أو بدل سكن من جهة العمل، وورود الأولوية دون مراجعة مؤسسة الرعاية السكنية للتسلّم.

وأشار الى أن عدد المستفيدين في السنة المالية المالية 2015/2016 قد بلغ 116857 مواطنا، صرف لهم في ذات السنة المالية 211 مليون دينار، وفي السنة المالية 2016/ 2017 بلغ عدد المستفيدين 116107 مواطنين، صرف لهم 212 مليونا، وفي السنة المالية 2017/2018 بلغ عددهم 116329 مواطنا، صرف لهم 209 ملايين، وفي السنة المالية 2018/ 2019 بلغ 120600 مواطن، صرف لهم 217 مليونا، فيما بلغ عدد المستفدين في السنة المالية 2019/ 2020 من المواطنين، 125 مليونا، وفي السنة المالية 2020/ 2021 بلغ عددهم 125772 مواطنا صرف لهم 231.2 مليونا، أما السنة المالية 2021/ 2022 (حتى الربع الثالث منها) فقد بلغ عددهم 132720 مواطنا وصرف لهم 177 مليونا.