إلزام الأنشطة الإعلامية والسياحية بالتصنيف

الأولى

أصدر وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين قرارا وزاريا بتعديل القرار الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام. وجاء في القرار تحديد مدة الترخيص بـ 3 سنوات تجدد لمدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع المقررة على ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 60 يوما.

كما الزمت التعديلات المنشأة ان تقدم طلب تصنيف خلال 6 أشهر من تاريخ تشغيلها، وانه يجب على اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية تصنيف المنشأة خلال 6 أشهر من تاريخ تسلم الطلب وفقا لمعايير التصنيف، على أن يعاد تصنيفات المنشآت الفندقية مرة كل 3 سنوات على الأقل.

وشملت التعديلات أن يعدل اسم النشاط الوارد في المادة 11 من نشاط «تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي» إلى نشاط «تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والبحرية والإرشاد السياحي الداخلي».