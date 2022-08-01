ضبط 106 بقالات مخالفة في الأحمدي

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وضمن جهود قطاع الأمن العام في متابعة الحالة الأمنية ومحاربة الظواهرالسلبية، وفرض الأمن وتطبيق القانون وضبط المخالفين.



قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت بحملة أمنية مكثفة على البقالات المتنقلة وعربات المأكولات السريعة المنتشرة في بعض مناطق المحافظة،

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (106) بقالة ومخالف، وتحرير المخالفات بحقهم من قبل مفتش البلدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.