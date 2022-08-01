الحسينيات أحيت الليلة الأولى من «عاشوراء»

وطن النهار

شهدت الحسينيات والمجالس في الكويت ليلة الاول من عاشوراء من محرم 1444 هجري مساء اول امس اقبالا مميزا اختلف عن الاعوام السابقة والتي كانت المحاذير الصحية والامنية هي السائدة في تلك الفترة وتداعيات الاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي كانت قائمة بشكل كبير، اما هذا العام فالحضور واضح ومميز من جميع الفئات العمرية رجالا ونساء بالرغم من درجات الحرارة العالمية والرطوبة المرتفعة، وقد توحدت الحسينيات في اعلان الليلة الاولى من محرم بعد اختلاف في الليلة السابقة لعدم الاستطاعة من رؤية هلال شهر محرم، في ظل تنظيم رائع وتواجد امني مطمئن واستعداد لجميع الطوارئ الطبية والحوادث.

وتطرقت المجالس الحسينية في ليلتها الاولى الى عدة مواضيع منها الدينية والفقهية والاجتماعية والحث على الوحدة الاسلامية ونبذ العنف والتطرف واحترام القوانين والنظم والتراحم فيما بين الناس اتباعا لمبادئ الامام الحسين ودروس ثورة كربلاء ولم تخلو تلك المجالس من الرثاء والاطوار الحزينة وشعائر اللطم وتذاكر مصيبة الامام الحسين واهل بيته -عليهم السلام-.

حسينية آل ياسين

احيت حسينية آل ياسين في المنصورية مساء اول امس ليلة الاول من عاشوراء من محرم 1444 هجري بحضور جمع غفير من زوار الحسينية من كبار السن والشباب والاطفال والنساء وارتقى المنبر الخطيب الحسيني الشيخ باقر الصبيحاوي وتحدث في محاضرته حول احياء شعائر الله وقضية استشهاد الامام الحسين والدروس المستفادة منها وتناول العديد من المحاور في حديثه مستهلا بقوله تعالى: قال تعالى في محكم كتابه المبين «ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب» الشعائر وردت احيانا بمعنى مطلق وتحدثت عن عظمة الشعائر واحيانا وردت بمعنى خاص واذا سمعنا هذه الكلمة نسمع معها كلمتين مهمتين فمرة نسمع مشاعر ومرة نسمع مناسك وكل هذه الكلمات ترتبط بلفظ الجلالة، وعندما نسمع كلمة شعائر فهي مقترنة بالاعمال والاعمال مرتبطة بالخالق عز وجل كذلك الامر بالنسبة للمناسك والمشاعر.

واضاف الصبيحاوي: كل شيء يتعلق بالله سبحانه يحتاج الى تعظيم وجهد وتواصل وطاقة تبذل في سبيل ذلك وقوة ورغبة وهذا ما اشار اليه الامام زين العابدين -عليه السلام- في احد الادعية عندما قال «اللهم اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب على اليم عقابك انك لطيف لما تشاء» كذلك حث الامام علي عليه السلام على ذلك في دعاء كميل بقوله «وهبني الجد في خشيتج والثواب بالاتصال بخدمتك حتى اسرح اليك في ميادين السابقين «لذلك هذه الاية احيانا تتحدث عن المعنى المطلق وهو تعظيم كل شيء مرتبط بالله سبحانه، واحيانا خصوصية في الشعائر اعطانا القران امثلة عليها»، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله «حيث قيل انه يجب على الحاج ان يقدم ذلك المعنى في اول ايام العيد وهو القربان الواجب، وفي مورد اخر قال تعالى «ان الصفا والمروة من شعائر الله».

واوضح ان اقامة الشعائر في عاشوراء واحياء مجالس محمد وآل محمد وكل عمل او فعل محمود ويقرب الى الله تعالى يطلق على معنى الشعائر ومن ذلك تعظيم المجالس الخاصة باهل البيت وقال الامام الجواد -عليه السلام- «من اصغى الى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن الله فقد عبدالله وان كان عن الشيطان فقد عبد الشيطان» وكل ما يذكر في مجالس آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين فهو مقرب الى الله ويحتاج الى تعظيم وشعائر الحسين تحتاج الى تعظيم ايضا لان كل ما فيها مرتبط بالله والنبي الاكرم -صلى الله عليه واله وسلم- وبامير المؤمنين علي عليه السلام فهي بالمعنى العام تحتاج الى تعظيم.

وتابع: كل ما يتعلق بالحسين -عليه السلام- مرتبط بالله جملة وتفصيلا وهي نفحات ودروس تحتاج الى فهم ودراسة وتعظيم وان نكرس جهدنا ووقتنا لفهم تلك الدروس التي تقربنا الى الله عز وجل. ولفت الى ان الايجابيات كثيرة في تعظيم شعائر الحسين -عليه السلام- منها مبدأ الثقافة الفكرية من مقامات وافعال اهل البيت -عليهم السلام-، وتعليم كلامهم وتعاليهم ونشر الوعي والفكر البناء وهي امور تطرح وتستفاد من مجالس الحسين -عليه السلام-. واشار الى ان الخطباء في شهر محرم وخصوصا في ايام عاشوراء ونظرا للحضور الكثيف واهتمام الناس باحياء تلك الليالي يحرصون على تقديم اكبر قدر من المواعظ والدروس والنصح الاجتماعي وطرح القضايا العلمية والدينية لتكون مدرسة الحسين -عليه السلام- منبعا لكل خير

حسينية النجف الأشرف

في حسينية النجف الاشرف في منطقة الدعية ارتقى المنبر سماحة آية الله الشيخ د. فاضل المالكي الذي اكد انه ومع بداية كل عام هجري جديد يبرز امران هو دعاء بداية الشهر والذي يطلب فيه الامن والامان والعزة للمؤمنين والمؤمنات والشيء الثاني استذكار استشهاد الامام الحسين ومكانته، مشيرا الى رسالة النبي وبعثته النبوية تكتمل بالنهضة الحسينية التي تعتبر الحصن الحصين للاسلام والدليل على ذلك قول النبي حسين مني وانا من حسين وهي بذاتها تدل على الموقع المهم للنهضة الحسينية، مؤكدا ان النهضة الحسينية تعتبر من اهم الاحداث والتي يعتبر الضامن على الاسلام، موضحا انه لولا موقف الامان الحسين برفض واستشعاره بالمخطط الجاهلي الذي يستهدف القضاء على الاسلام، مؤكدا ان الحسين -عليه السلام- لم يطلب الاصلاح بالسلاح والعنف ولم يكن طالبا للسلطة والملك لانه اولى بها شرعيا طلب السلطة هو الاولى بها، مؤكدا ان تغيير نظام الحكم بالسلاح ليس موجود بقاموس اهل البيت كما انه لم يثبت على النبي استخدام السلاح او اجبار احد على البيعة او اكراه الناس على الاسلام.



واضاف المالكي ان المطلوب من المواطن احترام النظام والقانون وارادة الناس لانه القانون الضامن حتى لا يسود الهرج والمرج والفوضى الموقف موضحا ان الحسين اقدم بناء على طلب اهل الكوفة ورسائلهم ولكن الخصم رفض خيارات الحسين الاستمرار في بيعته او العودة الى مكة او الذهاب الى بلاد اخرى من بلاد المسلمين حتى لا يتورطوا بقتله، لافتا الى ان خروج الامام الحسين من مكة هو احترام للحرم الشريف وتجنيب المسلمين القتال في مكة واختيار كربلاء في المكان والوقت المناسبين.

