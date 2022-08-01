البرجس: الراحة والاطمئنان لرواد الحسينيات

وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة ميدانية تفقد فيها بعض الحسينيات في البلاد، والتقى خلالها عدداً من القيادات الميدانية للاطلاع على الخطة الأمنية الميدانية لوزارة الداخلية الخاصة بتأمين دور العبادة والحسينيات خلال أيام العزاء.

وأوضح الفريق البرجس خلال جولته أن هدف المؤسسة الأمنية الأول وقيادتها هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين، وتأمين رواد الحسينيات بكل راحة واطمئنان.

واستمع وكيل وزارة الداخلية إلى القادة الميدانيين الذي قدموا له محاور الخطة الأمنية التي يجري تنفيذها على أرض الواقع من خلال الانتشار الأمني الفاعل، والتواجد المكثف حول الحسينيات، وتوفير انسيابية الحركة المرورية في محيطها، وتذليل العقبات والصعاب للوصول إلى إليها بسلام.

وقد أثنى الفريق البرجس على التعاون الفعال بين مرتادي الحسينيات ورجال الأمن، الأمر الذي أسهم في نجاح خطط الانتشار الأمني والمروري ما كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع.

ومن جهتهم أعرب رواد الحسينيات عن خالص الشكر والتقدير لرجال الأمن على تعاونهم وسعة صدرهم، ويقظتهم وتعاملهم المميز مع الجميع.

وفى ختام جولته قدم الفريق البرجس الشكر والتقدير لرجال المؤسسة الأمنية على دورهم الفعال وجهودهم المخلصة في تأمين دور العبادة، مؤكدا أن رجال الأمن دائما هم العين الساهرة على راحة وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

