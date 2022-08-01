الفارس: «الأمن الغذائي» على طاولة الحكومة المقبلة

مال وأعمال

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس أن ملف الأمن الغذائي سيتم مناقشته مع الحكومة المقبلة.

وأشار الوزير في تصريح لـ «النهار» أن التقرير النهائي للجنة تعزيز الأمن الغذائي سيتم عرضه على الحكومة القادمة وذلك في رد منه على تساؤل بشأن الآليات المقترحة من قبل اللجنة لتعزيز الأمن الغذائي في الكويت والتوجه نحو ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره بتشكيل لجنة تعزيز الأمن الغذائي برئاسة الفارس وعضوية كل من وزير المالية وزير التجارة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير البلدية وزير الكهرباء والماء.

وتم وضع أهداف محددة للجنة تتمثل في: النظر في جميع الموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي في الكويت، بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في الدولة والإشراف على متابعة الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع منظومة الأمن الغذائي في الدولة وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد ووضع الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن القومي المحلي ولا سيما المتعلق بالماء والغذاء وسبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي لدولة الكويت ووضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأية أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.

وكان وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قد أصدر حزمة قرارات تم بموجبهما تمديد تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الأساسية، ومنها حظر تصدير الدجاج و وحظر تصدير الزيوت النباتية وبعض السلع الرئيسة في خطوة للتصدي لموجة ارتفاع الاسعار العالمية.

