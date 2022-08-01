«بوينغ» تستأنف تسليم طائرات 787 في أغسطس

مال وأعمال

وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية على خطة بوينغ للفحص والتعديل لاستئناف تسليم طائرات 787 دريملاينر، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدرين.

كما وافقت إدارة الطيران الفيدرالية على اقتراح بوينغ الذي يتطلب عمليات تفتيش محددة للتحقق من أن حالة الطائرة تفي بالمتطلبات وأن جميع الأعمال قد اكتملت، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لشركة بوينغ باستئناف عمليات التسليم في أغسطس بعد أن أوقفتها في مايو 2021، وفقاً للمصادر.

وفي 17 يوليو، قالت بوينغ للصحافيين إنها «قريبة جدا» من استئناف تسليم 787 طائرة.

يأتي ذلك، بعد أن واجهت شركة بوينغ مشكلات في الإنتاج مع طائرة 787 لأكثر من عامين. في سبتمبر 2020، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها «تحقق في عيوب التصنيع» في بعض طائرات 787. وفي أعقاب حادثتي تحطم طائرة 737 ماكس المميتة في عامي 2018 و2019، تعهدت إدارة الطيران الفيدرالية بفحص شركة بوينغ عن كثب وتفويض مسؤوليات أقل إلى بوينغ للحصول على شهادة الطائرات.

وعلقت بوينغ تسليم طائرات 787 بعد أن أثارت إدارة الطيران الفيدرالية مخاوف بشأن طريقة التفتيش المقترحة. وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) سابقاً توجيهين لصلاحية الطيران لمعالجة مشكلات الإنتاج للطائرات التي تعمل أثناء الخدمة وحددت مشكلة جديدة في يوليو 2021.

من جانبه، قال المدير المالي لبوينغ، بريان ويست، الأسبوع الماضي في مكالمة هاتفية مع المستثمرين إن الشركة لديها 120 طائرة من طراز 787 في المخزون وإنها «تحرز تقدماً في استكمال إعادة العمل اللازمة لإعدادها للتسليم». بوينغ «تنتج بمعدلات منخفضة للغاية وسنواصل القيام بذلك حتى استئناف عمليات التسليم، والعودة تدريجياً إلى 5 طائرات شهرياً بمرور الوقت».

واستأنفت شركة تصنيع الطائرات عمليات التسليم فقط في مارس 2021 بعد توقف دام 5 أشهر قبل أن توقفها مرة أخرى. جاءت الموافقة يوم الجمعة بعد مناقشات مطولة مع إدارة الطيران الفيدرالية.

