الأسهم العالمية.. أفضل أداء شهري منذ 2020

مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بنحو قوي خلال تداولات شهر يوليو وحققت غالبيتها أفضل أداء شهري منذ عام 2020. وتظهر بيانات الأسواق، تحقيق الأسهم الأميركية أكبر مكاسب شهرية منذ عام 2020، فيما حققت الأسهم الأوروبية أول مكاسب شهرية بعد أربعة أشهر من التراجع وبلغ مؤشر «يورو ستوكس 600» الأوروبي أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020.

وصعدت مؤشرات بورصة وول ستريت الأميركية خلال شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.1% أو ما يعادل 344.9 نقطة ليصل إلى 4130.29 نقطة مقابل 3785.38 نقطة في مستواه السابق بنهاية يونيو، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات «وام».

ونما مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 6.7% رابحاً 2069.7 نقطة ليبلغ مستوى 32845.13 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 30775.43 نقطة، في حين كسب مؤشر» ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1361.95 نقطة أو ما نسبته 12.3% وصولا إلى 12390.69 نقطة مقابل 11028.74 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر «داكس» الألماني خلال شهر يوليو بنسبة 5.5% تعادل 700.28 نقطة ليصل إلى مستوى 13484.05 نقطة مقابل مستواه السابق عند 12783.77 نقطة بنهاية يونيو الماضي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 7.6% توازي 31.09 نقطة ليبلغ مستوى 438.29 نقطة، بينما زاد «يورو ستوكس 50» بنحو 7.3% تعادل 253.24 نقطة ليقفل عند 3708.1 نقطة مقابل 3454.86 نقطة في نهاية يونيو الماضي.

