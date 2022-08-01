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مال وأعمال

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انكماش المصانع في الصين


أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار «كوفيد-19» في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.
?????و?????أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو، انخفاضا من 50.2 في يونيو.
وتفصل علامة الخمسين نقطة الانكماش عن النمو على أساس شهري. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسنا طفيفا إلى 50.4، وهو تحسن هامشي لكنه ما زال أعلى من حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.


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