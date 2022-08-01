58 مليون دولار طلبات تحكيم خليجية

مال وأعمال

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري أن المركز سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وخلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 عدداً من طلبات التحكيم بقيمة 58 مليون دولار بزيادة تقارب 58 مليون دولار بزياده عن العام السابق بواقع «80 %».

وأشار الشميمري الى أن النزاعات الواردة على المركز تدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدولين، حيث إن اختيار المحكمين يكون بالأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها.