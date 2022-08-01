«الخليج»: 30.3 مليون صافي أرباح النصف الأول

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، مسجلاً صافي ربح بلغ 30.3 مليون دينار وذلك بزيادة 83% بالمقارنة مع صافي ربح بلغ 16.5 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. وبالتالي، تحسن العائد على الأصول من 0.5% في النصف الأول من عام 2021 إلى 0.9% في النصف الأول من عام 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 5.2% إلى 9.1%. وسجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 85.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022 وربحاً تشغيلياً بمقدار 44.1 مليون دينار قبل المخصصات لنفس الفترة.



وتعليقاً على هذه النتائج، صرح جاسم بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: لقد حقق بنك الخليج صافي ربح بلغ 30 مليون دينار للنصف الأول من 2022. وقد واصل البنك تحقيق الأداء القوي على جميع اصعدة الأعمال، كما تمكنا من مواصلة تحقيق تقدم كبير في استراتيجية النمو ومبادرة التحول الرقمي، مضيفاً بأن مركزنا المالي القوي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والإدارة الفعالة للمخاطر الائتمانية.



واختتم بودي تصريحه قائلاً: يسعدني في هذا السياق أن اعلن بأن ريم الصالح قد انضمت إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج كأول سيدة تشغل منصب عضو مستقل في البنك بعد أن تم انتخابها خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية العادية للبنك.

وأضاف: بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة وإلى موظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيراً، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا على ولائهم لنا مكرراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.



نمو ثابت



وحول الوضع المالي القوي للبنك للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، صرح طوني ضاهر، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج قائلاً: ينعكس النجاح الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا من خلال الأداء القوي في جميع أعمالنا الأساسية. ونواصل هذا النمو القوي في محفظة القروض حيث وصلت قيمة صافي القروض الممنوحة للعملاء إلى 4.9 مليارات دينار، أي بزيادة نسبتها 14% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ويأتي هذا النمو مدعوماً من قطاعي الشركات والأفراد ولكن المساهمة الأكبر تأتي من قطاع الأفراد. ولم يؤثر هذا النمو الملحوظ على جودة محفظة أصول البنك التي لا تزال تحافظ على جودتها وسلامتها. وينعكس ذلك من خلال تسجيل نسبة قروض غير منتظمة بمقدار 1% ونسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بمقدار 531%، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات لهذه الفترة.

